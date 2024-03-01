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Президент России подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы

Общество, 20:12 01 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы военнослужащих, пребывающих в запасе. Правительство страны и органы исполнительной власти в регионах должны обеспечить проведение всех необходимых мероприятий.

"Призвать в 2024 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности",- отмечено в документе.

Напомним, плановые военные сборы проводятся в России ежегодно. В частности, в Тюменской области они состоялись в августе 2023 года, сообщает информационный центр правительства региона.

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