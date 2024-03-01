Второй поток обучения инструкторов начался в центре "Воин" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй поток обучения кандидатов в инструкторы для новых филиалов стартовал в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в Тюмени 1 марта. Торжественная церемония открытия состоялась в ДК "Нефтяник".

Образовательную программу пройдут около 100 будущих инструкторов с Камчатского края, из Сахалинской, Мурманской, Волгоградской областей, Чувашской Республики, Якутии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Она позволит слушателям сформировать профессиональные компетенции, необходимые в сфере педагогической деятельности и преподавании военно-прикладных дисциплин допризывной молодежи.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, опыт проведения первого образовательного модуля подтвердил способность региона принять и второй. Это обязывает Тюменскую область, систему воспитания и допризывной подготовки ко многому.

"Для наших инструкторов – это хороший вызов, преодолимый, который всех нас делает только сильнее. Все видят, насколько правильно сходятся все смыслы, обстоятельства и решения, которые под руководством нашего губернатора запускались в регионе год, полтора и два года назад. Открылся военно-учебный центр при ТюмГУ. Отработали становление нашего регионального филиала центра “Воин”. Это лучшие инструкторы, которые сегодня уже со школьниками и студентами “откатали” лучшую федеральную программу подготовки”, – сказал Алексей Райдер.

Первый заместитель директора центра "Воин" Сергей Светов рассказал, что серьезная подготовка длится более 550 часов.

"Тюмень в 2024 году становится для нас центром подготовки, обучения. В регионе руководство сделало все для того, чтобы мы могли подготовить ребят по нашей программе. Остается только организованно их всех привести сюда, а забрать уже готовых ребят", – сказал он.

Он также акцентировал внимание на том, что старт второго потока обучения будущих инструкторов совпал с запуском новой федеральной кадровой программы "Время героев". О ней президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию. Ее главная задача – получение защитниками высшего образования и гражданской специальности. Сергей Светов сказал, что 25 % от числа кандидатов курса – участники СВО. В ходе многоступенчатой подготовки, они получат не только навыки по военно-прикладным дисциплинам, но и педагогическую специальность.

Начальник отдела реализации патриотических проектов Роспатриотцентра Дмитрий Шульгин уверен, что полученные инструкторами знания будут использованы при подготовке молодых людей. Он поблагодарил правительство Тюменской области за предоставление базы для реализации мероприятий. По его словам, курсы позволят инструкторам в дальнейшем передавать полезный опыт молодежи на понятном для них языке. В регионе, на его взгляд, создана благоприятная база для проведения занятий.

Обучение организовано на базе педагогического института и института физической культуры ТюмГУ, спортивного стрелкового комплекса "Стальной азарт" и детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса". Занятия проводят инструкторы регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Дополнительно к основной программе будущие инструкторы пройдут курсы по управлению внедорожной мототехникой и первоначальное обучение для получения лицензии на приобретение гладкоствольного оружия.

Каждый из них получит диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Инструктор по виду спорта (военно-прикладные виды спорта), педагог дополнительного образования".

Инна Пахомова