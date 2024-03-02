В Сладковской больнице появилось новое оборудование

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое эндоскопическое оборудование появилось в Сладковской районной больнице Тюменской области (филиал ОБ № 14).

Хорошее оснащение – важная составляющая в организации работы медицинской организации. Новая техника позволяет более точно и быстро выявлять заболевания и успешно начинать их лечить. Об этом говорит врач-эндоскопист больницы, анестезиолог-реаниматолог Алексей Быков. В арсенале доктора появились две современные эндоскопические диагностические стойки. Это значительное событие, которое открывает новые возможности для жителей Сладковского района.

Ранее на обследования им приходилось ездить либо в Ишим, либо в областной центр. Новое оборудование получено благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение".

"Мы может теперь проводить и гастро-, и колоноскопию. С помощью стойки можно с высокой точностью выполнять забор биологического материала, осмотр структур внутренних органов. Фото и видео выявленных патологий мы может сохранить у себя в архиве или же направить другому доктору, что очень облегчает работу", - отметил Алексей Быков.

За время работы оборудования обследование на нем уже прошли 20 человек. У двоих из них есть выявлены признаки онкологических заболеваний: у женщины 36 лет - рак желудка, у 45-летнего мужчины - злокачественное новообразование кишечника.