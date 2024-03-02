Концерт для виолончели с оркестром кубинского композитора Алехандро Фалькона впервые прозвучал в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ночной "Кубинский праздник" Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника прошел в рамках "Ночных концертов в стиле кроссовер" в филармонии 1 марта. Зрители смогли услышать произведения кубинских композиторов, которые впервые звучали в России.

"Музыкальная, историческая и культурная связь с Кубой никогда не прерывалась. Нам, русским музыкантам и артистам, очень интересна эта культура. Я посчитал своим долгом представить работы тех композиторов и музыкантов, которые живут и творят сейчас на Кубе", - сказал художественный руководитель и главный дирижер тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

Для тюменцев исполнили "Кубинскую сюиту" для большого оркестра Дженни Пеньи и композиции Гвидо Лопеса Хавилана. Солистом Тюменского филармонического оркестра стал виолончелист Николай Шугаев, который с 2017 года является вице-президентом одного из крупнейших латиноамериканских фестивалей Habana Clásica на Кубе. Помимо "Кубинской сюиты" состоялась мировая премьера – концерт для виолончели с оркестром пианиста и композитора Алехандро Фалькона.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Алехандро Фалькон является моим большим другом. Я попросил его написать виолончельный концерт в кубинском стиле. В итоге он написал музыку в афро-кубинском стиле и добавил перкуссионные инструменты: клаве, конга, гуиро, бонго. И сделал для меня большой подарок", - добавил виолончелист Николай Шугаев.

Юлия Божок