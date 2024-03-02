Жители Тюменской области стали чаще ходить в кафе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 млрд 945,9 млн рублей оставили в кафе, барах, ресторанах жители Тюменской области в 2023 году.

По сравнению с 2022 годом это больше на 8,8 %. С официальными данными Росстата ознакомился "Вслух.ру". Примечательно, что пик роста пришелся на последние четыре месяца года. Если в январе и феврале оборот превышал 2,9 млрд в месяц, то начиная с сентября стабильно был больше 3,4 млрд рублей.

Максимальные показатели зафиксированы в ноябре и декабре, когда суммы были более 3,6 млрд рублей.

Оборот общественного питания в УрФО за год составил 262 млрд 749,9 млн рублей, в России в целом — 2 трлн 826,4 млрд рублей.