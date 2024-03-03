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1,5 тыс. вакансий в сфере здравоохранения и соцуслуг предлагают тюменцам

Общество, 09:59 03 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В сфере здравоохранения и социальных услуг в Тюменской области открыто более 1,5 тыс. вакансий. В медицинские организации требуются 80 фельдшеров, 43 участковых врача-терапевта, шесть акушерок, пишет Вслух.ру.

Также есть предложения для 177 медицинских сестер, 39 постовых медсестер, 11 — процедурных, шесть — по массажу. 12 предложений для трудоустройства имеются санитаров, шесть — для медицинских регистраторов, три — для фельдшеров-лаборантов.

Для фармацевтов открыто 34 вакансии. Учреждения приглашают четырех стоматологов-ортопедов, 13 медицинских лабораторных техников, одного зубного техника. Все упомянутые вакансии представлены на интерактивном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области.

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# медики , работа , трудоустройство

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