Тюменцы напишут Диктант Победы
Общество, 14:24 03 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Проверить знания о Великой Отечественной войне смогут жители Тюменской области 26 апреля. Сделать это предлагают организаторы акции "Диктант Победы".
Международная историческая акция пройдет во всех регионах России. В ней можно участвовать онлайн на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении, а также на региональных площадках.
В 2023 году одной из победительниц диктанта стала ветеран МВД России Анна Кириллова из Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.