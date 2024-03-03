Тюменцы напишут Диктант Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверить знания о Великой Отечественной войне смогут жители Тюменской области 26 апреля. Сделать это предлагают организаторы акции "Диктант Победы".

Международная историческая акция пройдет во всех регионах России. В ней можно участвовать онлайн на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении, а также на региональных площадках.

В 2023 году одной из победительниц диктанта стала ветеран МВД России Анна Кириллова из Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.