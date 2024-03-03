Уголовное дело завели на тюменца, травмировавшего сожительницу телефоном
Происшествия, 16:37 03 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Уголовная ответственность грозит жителю Тюмени, травмировавшему сожительницу мобильным телефоном.
Ссора между 33-летим мужчиной и его сожительницей 1990 года рождения произошла во время распития алкоголя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, у пары завязался спор, и сожитель ударил девушку мобильным телефон по лицу. У нее оказался сломан нос.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".