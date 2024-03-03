  • 3 марта 20243.03.2024воскресенье
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Уголовное дело завели на тюменца, травмировавшего сожительницу телефоном

Происшествия, 16:37 03 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовная ответственность грозит жителю Тюмени, травмировавшему сожительницу мобильным телефоном.

Ссора между 33-летим мужчиной и его сожительницей 1990 года рождения произошла во время распития алкоголя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, у пары завязался спор, и сожитель ударил девушку мобильным телефон по лицу. У нее оказался сломан нос.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# травмы , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 03.03.2024Уголовное дело завели на тюменца, травмировавшего сожительницу телефоном
15:58 02.03.2024Жительница Тюменского района убила человека на спор
20:42 01.03.2024В Тюмени на ул. Пражской сгорел пассажирский автобус
13:31 01.03.2024В Тобольском районе подростки отравились спиртосодержащей жидкостью