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От каких продуктов лучше отказаться при панкреатите, рассказал тюменский гастроэнтеролог

Общество, 17:28 03 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Какие продукты стоит включить в свой рацион, а от каких лучше отказаться для сохранения здоровья при панкреатите, объяснила врач-гастроэнтеролог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Юлия Дударева.

Необходимо убрать из рациона фастфуд, выпечку, жирное мясо, консервы, полуфабрикаты и молочные продукты с высокой жирностью. Также стоит отказаться от кофе, горячего шоколада, алкоголя, пакетированных соков и сладких газировок. Не рекомендуется употреблять такие супы, как уха, борщ, рассольник, щи и жирные бульоны. Не подойдут страдающим этим недугом торты, мороженое, орехи, кислые фрукты и ягоды.

При панкреатите более желательны нежирные сорта мяса и рыба − к ним относятся курица, баранина, телятина, индейка и кролик. Мясо рекомендуется готовить на пару или варить, а если есть жировые прослойки и кожа, то их следует срезать. Стоит добавить куриные яйца, пшеничный хлеб, молочные продукты с низким процентом жирности, несдобное и галетное печенье, пишет Тюменская область сегодня.

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# врачи , диета

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