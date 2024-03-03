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В Тюмени благоустроят пять общественных территорий

Общество, 18:46 03 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Пять общественных территорий благоустроят в Тюмени в 2024 году. Это парк Константина Лагунова, сквер Леонида Згерского, территории на Московском тракте, 163, ул. Энергостроителей, 10, ул. Мусоргского, 38-40.

Как сообщает Вслух.ру, также в 2024 году в областном центре намерены благоустроить 59 дворов: по 15 в Ленинском и Калининском округах, 16 — в Центральном, 13 — в Восточном.

Отмечается, что треть бюджета Тюмени будет направлена на обеспечение комфортной городской среды. На это заложено более 16,2 млрд рублей.

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