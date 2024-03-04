Победители тюменского Кубка РТК выступят на всероссийских состязаниях в Сочи

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Победителей Кубка РТК.Тюмень определили в двух основных и спецноминации. Они представят регион на финальных соревнованиях в Сочи в конце 2024 года.

По информации регионального департамента информатизации, всего в состязаниях участвовали 23 команды. Обладателями кубка в номинации "Экстремалы" стали: первое место - "Железная хватка", второе - "3D-X" и третье - "Объект 30-54".

В "Искателях" победителем признана сборная "Продвинутые мухоморы", второе место у "DIMON1K$", на третьем - "Lizard". В спецноминации "Лучший дизайн робота" победа досталась команде "Вектор"; "Лучшее техническое решение" - "Объект 30-54" и "Лучший дебют" - команда "Фаворит".

"Мы видим, как растут в своем мастерстве участники, которые уже не впервые на полигоне, и видим, с каким азартом выступают дебютанты. Надеюсь, что этот опыт поможет каждому участнику определить свою профессиональную траекторию и в будущем стать первоклассными ИТ-специалистами", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.