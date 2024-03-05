В Тюмени представят мюзикл по произведению Константина Лагунова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера музыкальной сказки "Приключения Ромки, Фомки и Артоса" по мотивам произведения тюменского писателя Константина Лагунова пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 27 марта. Зрители увидят веселую историю о товариществе, доброте и взаимопомощи.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, сказка наполнена песнями, танцами, невероятными трюками, подготовленными гимнастами цирковой студии "Икар". Оригинальная мультимедийная сценография создаст эффект полного погружения в пространство и мир героев сказки. Иллюстрации, которые легли в основу художественного оформления сказки, нарисовали учащиеся общеобразовательных и специализированных школ искусств Тюмени.

Приобрести билеты на мюзикл можно в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение: 0+.