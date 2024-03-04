В двух населённых пунктах Тобольского района отремонтируют дома культуры

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Дома культуры отремонтируют в д. Загваздиной и с. Булашово Тобольского района. Реновация объектов уже началась, сообщил глава района Леонид Митрюшкин.

"Каждый - по индивидуальному дизайн-проекту. В Загваздиной - классические сдержанные тона, в Булашово динамичный стиль создадут оттенки чёрного, жёлтого и белого цветов. К слову, булашовский проект среди 600 работ дизайнеров интерьера стал победителем на международном конкурсе в Калининграде", - подчеркнул глава.

Реновация объектов состоится в рамках национального проекта "Культура" при поддержке правительства Тюменской области. Дома культуры станут современными центрами. Один из таких уже действует в с. Малая Зоркальцева.