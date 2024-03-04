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Тюменцы могут помочь выбрать имя дальневосточному леопарду

Общество, 13:20 04 марта 2024

Самка под номером Leo 101F, которой предстоит получить имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда, будучи еще котенком, смело гуляла одна. Начиная с 2019 года, четыре раза становилось мамой и подарила миру восемь котят. Сейчас она воспитывает троих малышей и приучает их к самостоятельности. Семья проживает в национальном парке "Земля леопарда", который поддерживает ВТБ в рамках нацпроекта "Экология". Голосование за имя стартовало сегодня в соцсетях банка и продлится до 6 марта.

"Мы присоединились к программе "Хранители леопарда" и получили возможность дать имена целой семье: маме и её трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Выбрать имя тюменцы могут из нескольких вариантов:

Герда ("защитница"): в мифологии – красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени — независимость, решительность, стойкость.

Злата ("золотая"): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото – символ богатства.

Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьёзно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели.

Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью.

Русана ("роза"): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.

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# ВТБ , голосование

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