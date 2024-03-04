Тюменские бойцы СВО будут голосовать на передовой

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские бойцы СВО проголосуют на передовой. Для этого в комнате досуга военнослужащие оборудовали место для проведения выборов президента Российской Федерации.

Видеоэкскурсию по помещению для голосования провел специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Бойцы оформили уголок избирателя с информацией о кандидатах, порядке и сроках проведения голосования. Также обустроены кабинки для заполнения бюллетеней.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.