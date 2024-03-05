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В Тюменской области проведут 1 тыс. 477 бесплатных процедур ЭКО в 2024 году

Общество, 16:27 05 марта 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

1 тыс. 477 бесплатных процедур ЭКО проведут в Тюменской области в 2024 году. Процедуру можно сделать по полису ОМС. Для этого следует обратиться к участковому врачу акушеру-гинекологу в женскую консультацию по месту прикрепления, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Отметим, в 2023 году в Тюменской области провели 1 тыс. 480 процедур экстракорпорального оплодотворения. На свет появились 262 ребенка.

В регионе реализуются современные репродуктивные технологии. Среди них — криоперенос. Врачи используют эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО. Их подвергают криоконсервации, а затем размораживают для переноса в полость матки.

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# гинекология , рождаемость , ЭКО

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