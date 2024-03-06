ТюмГУ совместно университетом из Чили планирует создать научно-исследовательский центр

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Научно-исследовательский центр по проблемам биоразнообразия и биобезопасности в условиях меняющегося климата планируют создать ТюмГУ совместно с университетом им. Бернардо О’Хиггинса в Чили. Встреча тюменцев с делегацией партнерского чилийского университета, который находится в Сантьяго-де-Чили, прошла в Тюмени.

Участники обсудили результаты совместной работы с момента подписания соглашения о сотрудничестве между сторонами, а также новые научно-исследовательские и образовательные проекты.

"Потенциал сотрудничества ТюмГУ с университетами Чили чрезвычайно высок. Мы достигли предварительных договоренностей о создании совместного научно-исследовательского центра. Кроме того, интерес вызывало предложение Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета о разработке совместной магистерской программы по цифровой экономике, а также продвижение русского языка и культуры в латиноамериканской стране. Учитывая быстро развивающиеся экономические связи двух стран, совместные образовательные инициативы наших университетов представляются в высокой степени актуальными", – отметил первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

Тюменский вуз посетили ректор Клаудио Альберто Руфф Эскобар, президент Хосе Хоакин Гонсалес, генеральный секретарь Патрисио Венцель и директор по цифровой трансформации и инновациям Надежда Аббас. Тюменский университет представляли первый проректор Андрей Толстиков, проректор по международным связям Екатерина Сеченова и директор центра для стран Латинской Америки и Карибского бассейна Лаура Родригес. Кроме того, потенциал для разработки совместных программ был представлен профессором кафедры экономики и финансов ФЭИ Мариной Гильтман и доцентом кафедры языкознания и литературоведения СоцГум Ларисой Басовой.

Делегация побывала в лабораториях Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ. Здесь гости рассмотрели предложения о возможностях академических стажировок и выполнения научных исследований чилийскими студентами и аспирантами.

На встречу были приглашены и студенты по обмену из обоих университетов, которые поделились своим опытом обучения в Сантьяго-де-Чили и в Тюмени, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.