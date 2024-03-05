В Тюменской области пользователи специальных налоговых режимов перечислили 10,6 млрд рублей за год

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

10,6 млрд рублей налогов перечислили пользователи специальных налоговых режимов в Тюменской области в 2023 г. за 2022 г. Это на 19,5 % больше в сравнении с предшествующим периодом. Основной прирост пришелся на упрощенную систему налогообложения, ее доля - 98 % в общей сумме прироста, сообщает региональное управление ФНС России.

Это обусловлено повышением ставки с трех до четырех процентов в 2022 году, а также ростом количества налогоплательщиков.

"За 2023 поступило около 108 миллиардов рублей страховых взносов со значительной динамикой роста 126 процентов к предыдущему году. Из них лишь 5,5 миллиардов рублей отсроченных платежей - это страховые взносы, сроки уплаты по которым за второй и третий кварталы 2022 года по отдельным видам экономической деятельности были перенесены на один год", - уточнила руководитель УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова.