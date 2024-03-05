Тюменские конструкторы одежды готовы работать со студентами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владельцы конструкторских бюро одежды, ателье Тюмени готовы сотрудничать со студентами кафедры дизайна, визуальных искусств и архитектуры института культуры. К такому выводу пришли предприниматели по итогам встречи, организованной в рамках проекта "Кадры в легпром" Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Вице-президент палаты Юлия Шакурская отметила, что запрос на рабочие руки у представителей легкой промышленности большой. Для этого организована серия встреч предпринимателей со студентами техникумов и институтов, занятых подготовкой швей, портных, конструкторов.

"Чем больше мы будем ходить по техникумам, институтам, тем больше увидим, насколько стратегически предприниматели видят свое развитие. Эти встречи вселяют надежду, что они хотят развиваться как минимум на год, два-пять лет. Задумываются о том, что хотят брать на работу выпускников. Наши члены палаты – социально ответственный бизнес", - заверила Юлия Шакурская.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Посещение образовательных учреждений города – способ узнать, на чем и как готовят будущих специалистов отрасли. Владелица конструкторского бюро Екатерина Некрасова познакомила студентов кафедры дизайна с техническими возможностями производства, на котором уже применяют 3D-моделирование.

Екатерина заметила, что за пять лет существования бюро ни разу не давало рекламу. При этом у них нет простоев.

"Но если подключить маркетинг, начнется увеличение заказов, следовательно, нужно нарастить производственные мощности, открыть новые рабочие места. И мы готовы к сотрудничеству со студентами. Можем взять на практику, а при большом желании, вернее способностях, и трудоустроить", - сказала предприниматель.

При этом Екатерина не скрывает, что работать конструктором одежды непросто. После презентации производства к ней подошли сразу несколько студенток и продолжили общение.

"Я так счастлива, что студенты подходят с горящими глазами, хотят изучить профессию конструктора на практике. Это сложно, потому что это навык, который формируется годами. Нужен определенный склад ума – с 2D, с плоскости, сделать одежду в 3D – это все непросто. Если у студентов есть дизайнерская, креативная жилка, есть насмотренность и они придут в конструирование – это будет большой плюс", - считает Екатерина Некрасова.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Третьекурсница по специальности "Дизайн костюма" среднего профессионального образования ТГИК Полина Вершинина призналась, что заинтересовалась работой конструктора.

"Я люблю разрабатывать, исследовать, придумывать что-то новое. Конструировать – интересно, но я в этом еще как сырой материал, поэтому хотела бы повысить квалификацию с кем-нибудь из предпринимателей. В будущем, возможно, разработать свой бренд", - подчеркнула девушка.

Проект "Кадры в легпром" ТПП Тюменской области продолжится, предприниматели посетят еще частные дизайнерские студии.

Девять предприятий легкой промышленности региона на сегодня заявили потребность в швеях - 177 человек, портных нужно 27, дизайнеров – три, конструкторов – 10.

Анжела Лебедева