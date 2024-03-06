В Тюмени стартует проект "Наша опора" для жен военнослужащих

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект для жён военнослужащих "Наша опора" стартует в Тюмени 6 марта. Его открытие состоится в 19 часов в Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36), сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии".

Проект разработан для женщин, чьи мужья находятся в зоне проведения специальной военной операции. В преддверии женского праздника, активисты откроют его спектаклем. В постановке актеры отразят женское настроение и раскроют тип каждой девушки.

"Спектакль — это одна из ярких форм мероприятий, который никого не оставит равнодушным. Так как проект предназначен для женщин, идея постановки раскрывает женские образы. Хочется донести всему миру, что любая девушка, какой бы она ни была, хочет быть любимой", - рассказала руководитель проекта, режиссёр-постановщик спектакля Ангелина Лупушор.

После спектакля участниц ждёт первый интенсив. Врач-дерматокосметолог Нина Бондаренко поделится с девушками секретами красоты и молодости.

Отметим, всего к участию в проекте откликнулись 45 жён военнослужащих. На протяжении месяца молодогвардейцы проводили промо-акции и собирали фокус-группу по разработке мероприятий.

"Мы ежегодно поздравляем жён военнослужащих с праздником 8 марта, чтобы немного отвлечь их от переживаний и повседневных забот. В этом году решили поздравить их спектаклем и открыть целый проект в поддержку жён военнослужащих", — прокомментировал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.