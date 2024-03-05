Тюльпаны как идеальную любовь чаще всего дарят тюменкам на 8 Марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2,5 тысячи рублей в среднем стоит букет в Тюмени. Чаще всего 8 Марта женщинам дарят тюльпаны. На языке цветов они символизируют идеальную любовь: чувственную, взаимную, безмятежную. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в одном из цветочных салонов города.

В Восточном округе и в районе Мыса тюменцы могут приобрести готовые букеты от 2 до 3,5 тыс. рублей. В Калининском - от 2,5 до 5 тыс. рублей, в Ленинском — от 2 тыс. рублей. В Европейском микрорайоне цена готового букета — от 2,5 тыс. рублей.

"Стоимость зависит от района и конкуренции, ну и от самого букета. Мы можем собрать его и за 12 тысяч рублей. Как пожелает заказчик", - сказали в одном из цветочных салонов. В магазинах также можно собрать букеты из роз, хризантем, мимоз, гвоздик, гипсофилы, ирисов, лилий.

Юлия Божок