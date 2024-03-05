Исетские врачи диагностировали инфаркт у пациента с болями в животе

| Фото: пресс-служба областной больницы №13 | Фото: пресс-служба областной больницы №13

Инфаркт выявили врачи областной больницы №13 в селе Исетское у мужчины с жалобами на рвоту, повышение температуры и боли в области желудка.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, симптомы появились за три дня до обращения в медучреждение. Мужчина самостоятельно принимал жаропонижающие и противорвотные препараты. На обращении в больницу настояла его дочь. При проведении осмотра и ЭКГ был выставлен диагноз - острый инфаркт миокарда. Пациента экстренно госпитализировали в ОКБ №1.

Врачи отмечают, что симптомы острого инфаркта миокарда могут маскироваться например, под приступ бронхиальной астмы или острый аппендицит.

"Классической боли за грудиной, боли в левой руке или лопатке может и не быть. Важно обращаться за медицинской помощью при любых изменениях самочувствия", - пояснила врач Ольга Митрофанова.

Пациент уже выписан из стационара, ему предстоит курс реабилитации.