Тюменкам предлагают отметить 8 Марта мастер-классами в арт-пространстве

| Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov | Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov

Мастер-класс "Разнотравье восковое" пройдет в арт-пространстве "ЦЕХ" музейного комплекса им. Словцова в Международный женский день, 8 Марта. Участники изготовят свечи с травами.

Как рассказали информационному агентству "Тюменская линия" организаторы, это природный мастер-класс, где используются только травы и натуральный пчелиный воск.

"Это знакомство с целительными растениями нашей местности, о которых многие даже не знают. За время занятия каждый участник создаст две самолепные свечи, без использования форм, используя травяные сборы на предложенные темы – внутренний баланс, любовь к себе, жизненная энергия, очищение", - пояснили в арт-пространстве.

Мастер-класс "Рисуем пастелью" пройдет в "ЦЕХе" 9 и 10 марта. Участники изучат основные приемы рисунка - свет, тень, блик, рефлекс, падающая тень и создадут натюрморт по всем законам рисунка.

"Работа сухой пастелью российских брендов на французской бумаге Pastelmat позволяет создавать качественные и реалистичные рисунки даже начинающим. Пробковое напыление этой бумаги выдерживает несколько слоев пастели и не дает ей осыпаться, что создает комфортные условия для работы", - заметили организаторы.

Также в эти дни тюменцев приглашают на мастер-класс "Главный по тарелочкам". Сграффито – это одна из разновидностей декорирования, а именно, техника процарапывания.

"Техника сграффито в керамике возникла еще в античности и нашла свое широкое распространение в средние века, а также не утратила своей актуальности в современном мире. Декорировать в данной технике можно любое керамическое изделие – это ваза, тарелка, панно, и керамические фигурки. Ваша фантазия плюс возможности данной техники, и вы получите уникальный рисунок", - сказали авторы проекта.

На мастер-классе посетители изготовят и распишут блюдо в технике сграффито по мотивам флоры и фауны сибирского леса.

Подробней с расписанием занятий в пространстве "ЦЕХ" можно познакомиться в официальной группе музейного комплекса.

Анжела Лебедева