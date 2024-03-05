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Певицы из Бердюжского района выступили на федеральном телеканале

Общество, 19:41 05 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Певицы из Бердюжского района выступили на федеральном телеканале в шоу "Песни от всей души". Специалист по клубной работе Истошинского дома культуры Татьяна Абрамова и артистка самодеятельного коллектива Мария Баянова спели песню "Ты у калины жди", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Именно с этой песни когда-то началась история трио "Гармония". Команда федерального шоу заметила в интернете видео выступления коллектива. Так участницы и получили приглашение на съемки авторской программы Андрея Малахова. В эфир передача выйдет на телеканале "Россия 1".

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