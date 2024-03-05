Тюменская область представит IT-направление на форуме молодежи УФО "УТРО"

| Фото: группа форума УТРО во ВКонтакте | Фото: группа форума УТРО во ВКонтакте

Направление "Информационные и цифровые технологии" представит команда Тюменской области на форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО". Основная тема события – Урал профессиональный.

По информации информационного центра регионального правительства, регистрация на форум уже началась. В нем примут участие более одной тыс. молодых людей от 16 до 35 лет из всех регионов УФО.

Участники создадут соцсеть для поиска работы "Урал рабочий" и приложение для организации экскурсий на предприятия округа "На Урале — работать".

Зарегистрироваться можно до 28 апреля здесь.