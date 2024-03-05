Итоги первого дня командно-штабных учений подвели в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Итоги первого дня командно-штабных учений подвели в Тюменской области. На протяжении тренировок отрабатывались вопросы, связанные с паводком, сообщает инфоцентр правительства.

"В ходе первого дня штабной тренировки проработаны не только вопросы действий всех служб Тюменской области, но также и руководителей органов власти. В рамках работы КЧС тренировались анализировать поступающую информацию и оперативно принимать решения по защите населения и ликвидации возможных последствий. Завтра эту работу продолжаем", - рассказал заместитель председателя КЧС Тюменской области Владимир Чейметов.

По итогам первого дня учений все подразделения с поставленными задачами по защите населения и территорий справились, поставленные цели достигнуты.