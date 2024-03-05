  • 5 марта 20245.03.2024вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Музей наследия сибирских татар подключили к газовому отоплению в селе Ялуторовского района

Общество, 21:21 05 марта 2024

пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Север»

Музей наследия сибирских татар подключили к газовому отоплению в с. Аслана Ялуторовского района. Об этом сообщает компания "Газпром межрегионгаз Север".

"Этот музей является социально-значимым объектом для Ялуторовского района. Строительно-монтажные работы завершены в короткие сроки. Все помещения музейного комплекса переходят с электрического теплоснабжения на экономически более выгодное – газовое", - подчеркнул директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Борис Хачатуров.

Музей является семейным делом. Энтузиасты ведут исследовательскую работу, собирают предметы быта сибирских татар, изучают особенности национальных костюмов и рецепты национальных блюд. В музейном комплексе для полного погружения в историю быта сибирских татар планируется проведение мастер-классов в ателье и пекарне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# газификация , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:21 05.03.2024Музей наследия сибирских татар подключили к газовому отоплению в селе Ялуторовского района
21:11 05.03.2024Полпред оставил автограф на ВФМ с пожеланием процветания Тюменской области
20:41 05.03.2024Итоги первого дня командно-штабных учений подвели в Тюменской области
20:35 05.03.2024Тюменская область представит IT-направление на форуме молодежи УФО "УТРО"