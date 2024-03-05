Музей наследия сибирских татар подключили к газовому отоплению в селе Ялуторовского района

| Фото: пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Север»

Музей наследия сибирских татар подключили к газовому отоплению в с. Аслана Ялуторовского района. Об этом сообщает компания "Газпром межрегионгаз Север".

"Этот музей является социально-значимым объектом для Ялуторовского района. Строительно-монтажные работы завершены в короткие сроки. Все помещения музейного комплекса переходят с электрического теплоснабжения на экономически более выгодное – газовое", - подчеркнул директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Борис Хачатуров.

Музей является семейным делом. Энтузиасты ведут исследовательскую работу, собирают предметы быта сибирских татар, изучают особенности национальных костюмов и рецепты национальных блюд. В музейном комплексе для полного погружения в историю быта сибирских татар планируется проведение мастер-классов в ателье и пекарне.