Ялуторовские музейщики просят помочь в установлении личности на портрете XX века

| Фото: vk.com/yalut72 | Фото: vk.com/yalut72

Портрет мальчика, предположительно, XX века обнаружили в подвале дома на ул. Первомайской, 60 в Ялуторовске, в котором в 1841 г. родился промышленник и меценат, творец русской культуры Савва Мамонтов. Имя героя картины и ее историю пытаются узнать сотрудники местного музея.

По информации Ялуторовского музейного комплекса, после отъезда в 1846 г. семьи Мамонтовых в Москву дом перешел в собственность страхового фонда "Саламандра", затем много раз менял своих хозяев: от родового гнезда Мамонтовых до жителей дома барачного типа. С некоторых пор дом опустел.

"Сегодня вновь выявленный объект культурного наследия находится в ведении ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение", в ближайшем будущем в нем планируется открытие музея", - уточнили специалисты музейного комплекса.

Информацией о картине с мальчиком можно поделиться по телефону 8 (34535) 2-01-94.