Тюменское "Плодовое" вырастило тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы к 8 Марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

350 тыс. луковиц тюльпанов и около 10 тыс. остальных культур вырастило крестьянское хозяйство "Плодовое" Тюменского района к Международному женскому дню. В рознице тюльпан стоит 70-75 рублей, гиацинты, крокус, нарцисс - от 150 до 200 за горшочек, примула - 150 рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель хозяйства Светлана Гаврилова.

"Праздник 8 Марта - это физически тяжелый и в то же время красивый период. Это продолжительная рабочая неделя, мы работаем и по 14, и по 18 часов. Заказов очень много. А тюльпан требует очень внимательного отношения, температурный режим играет определенную роль. Что касается количества цветов, нашим клиентам должно хватить. Мы рассчитали розничные продажи, сократили в этом году опт. Предварительных заказов у нас меньше, мы оставили все в основном для Тюмени. Можно приехать и просто купить в свободной продаже. Таких желающих много", - пояснила Светлана Гаврилова.

В 2024 году в "Плодовом" вырастили меньше тюльпанов, чем в 2023 году. Причина — в отсутствии некоторых сортов и других культур для выгонки в этот период. "Растет цена на луковицу, на труд, соответственно, растет отпускная стоимость тюльпана. Есть проблемы с производителями луковицы. Их закупают в Голландии. Там вводят новые требования, в частности, по пестицидам. Когда тюльпан выращивают в чистой среде, без использования гербицидов, тогда его урожайность и количество луковиц падает, возрастает цена", - отметила руководитель хозяйства.

Добавим, помимо тюльпанов, в питомнике можно купить примулы, гиацинты, крокусы, ландыши.

Юлия Божок