В Исетском районе госохотинспекторы и охотники cделали кормовые площадки для косуль

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Кормовые площадки для косуль сделали госохотинспекторы и охотники в Исетском районе. Они выложили 3 тыс. веников, 115 центнеров сена и соломы, заполнили солью 50 солонцов, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Такие данные привел заведующий Исетским территориальным сектором государственного контроля, надзора Госохотдепартамента Александр Костюнин. По его словам, в охотугодьях и особо охраняемых природных территориях для удобства косуль проложили 35 км троп. Еще столько же сделают в марте.