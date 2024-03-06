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В Исетском районе госохотинспекторы и охотники cделали кормовые площадки для косуль

Общество, 16:05 06 марта 2024

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Кормовые площадки для косуль сделали госохотинспекторы и охотники в Исетском районе. Они выложили 3 тыс. веников, 115 центнеров сена и соломы, заполнили солью 50 солонцов, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Такие данные привел заведующий Исетским территориальным сектором государственного контроля, надзора Госохотдепартамента Александр Костюнин. По его словам, в охотугодьях и особо охраняемых природных территориях для удобства косуль проложили 35 км троп. Еще столько же сделают в марте.

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