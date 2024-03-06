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Пять мультфильмов на основе хантыйских сказок создали в Уватском районе

Общество, 16:16 06 марта 2024

скриншот видео

Пять мультфильмов на основе хантыйских народных сказок создали в Демьянском Уватского района. В картинах участвовали дети коренных малочисленных народов Севера, ханты, проживающие в интернате.

По информации администрации муниципалитета, проект Демьянской сельской библиотеки по созданию мультстудии "Хантыйские сказки" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На грант приобретены две многофункциональные мультстудии, компьютер, фотоаппарат и другая техника, а также материалы для изготовления персонажей и декораций для пластилиновых, кукольных и рисованных мультфильмов.

"В каждой секунде мультфильма содержится от трех до 12 кадров, поэтому съемка одной картины заняла не один месяц. Заключительным этапом является монтаж видео и звука в единое целое. Ребята полностью озвучивали все мультфильмы, помогали создавать персонажей и декорации", – рассказала автор проекта, библиотекарь Демьянской сельской библиотеки Анастасия Бакшеева.

Над созданием мультипликационных картин "Идэ", "Как собака себе товарища искала", "Почему у зайца длинные уши", "Кто лепешки съел?" и "Мышка" работали на протяжении года. Мультфильмы готовы к просмотру и опубликованы на одноименном канале "Мультстудия Хантыйские сказки" по ссылке.

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# культура , мультфильм , Уватский район , ханты

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