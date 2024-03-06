Условный лесной пожар тушили в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Защиту населенного пункта от лесного пожара отработали на учениях подразделения МЧС России по Тюменской области, лесники и другие службы в пос. Андреевский Тюменского района.

Готовность оповещения населения и реагирования проверили 6 марта. По легенде учений, пожар возник в лесном массиве в непосредственной близости от жилых домов.

Подразделения противопожарной службы оповестили население о необходимости эвакуироваться в пункт временного размещения и совместно с подразделениями МЧС России по Тюменской области оперативно справились с условным пожаром.