Условный лесной пожар тушили в Тюменском районе
Общество, 17:34 06 марта 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Защиту населенного пункта от лесного пожара отработали на учениях подразделения МЧС России по Тюменской области, лесники и другие службы в пос. Андреевский Тюменского района.
Готовность оповещения населения и реагирования проверили 6 марта. По легенде учений, пожар возник в лесном массиве в непосредственной близости от жилых домов.
Подразделения противопожарной службы оповестили население о необходимости эвакуироваться в пункт временного размещения и совместно с подразделениями МЧС России по Тюменской области оперативно справились с условным пожаром.