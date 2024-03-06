Мобильные бригады доставили в больницы более 100 жителей Упоровского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 жителей Упоровского района старше 65 лет доставила в больницы служба "Мобильные бригады" с начала 2024 года. Они смогли пройти медицинские осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение, сообщает администрация района.

В числе тех, кто воспользовался этим сервисом и 17 пенсионеров с инвалидностью. Выезды осуществляются по графику в упоровский филиал Областной больницы №12 или фельдшерско-акушерские пункты сельских поселений. После обследований пенсионеров привозят обратно домой.

Отметим, что реализует меру поддержки комплексный центр социального обслуживания населения Упоровского района в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения".