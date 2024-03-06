Роспотребнадзор: не все тюльпаны выдерживают соседство с красными розами и ландышами

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Для каждого цветка важны "правильные" соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений, сообщает Роспотребнадзор.

Эксперты подготовили рекомендации по выбору и хранию цветов накануне Международного женского дня.

"Веточка туи – отличный способ превратить любой букет в "долгожителя". Дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик поможет глюкоза – добавьте щепотку сахара в воду, в которой стоят цветы", - советуют специалисты.

При выборе цветов следует обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Признаком свежести цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы.

После покупки букет нужно как можно скорее поставить в вазу с водой. Для продления жизни цветов исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается в холодную погоду, не спешите вносить его в дом – оставьте цветы на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее.

"Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Как правило, при покупке цветов стебли подрежет продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Кроме того, следует удалить нижние листья, как подсохшие, так и свежие", - рассказали в Роспотребнадзоре.