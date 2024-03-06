  • 6 марта 20246.03.2024среда
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Сноуборд с Путиным вручили Екатерине Мизулиной

Общество, 17:01 06 марта 2024

Telegram-канал Екатерины Мизулиной | Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Сноуборд с изображением президента РФ Владимира Путина вручили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в Сочи 5 марта. Ранее такой подарок ей сделал спортсмен на фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре", который прошел в Тюмени.

Напомним, 24 февраля на фестивале "Битва на Туре" определили сильнейших сноубордистов страны и мира в дисциплине "Биг-Эйр" на III этапе Кубка России и на международном этапе. Мастер спорта, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2021, призер Кубков Европы, победитель первенства РФ, чемпион Москвы Игорь Тараканов выполнял трюки на сноуборде с изображением президента РФ Владимира Путина. После выступления райдер сделал оригинальный подарок главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Екатерина посетила Всемирный молодежный фестиваль – самое масштабное молодежное событие в мире, которое организовано по указу президента России Владимира Путина. Глава Лиги безопасного интернета стала гостем фестиваля "Уличная Классика" – проект от Росмолодежь, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Екатерина пообещала принять вызов экшн-спорта и встать на доску.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# сноуборд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 06.03.2024Восьмимиллионным посетителем выставки "Россия" стал житель Тюмени
18:07 06.03.2024Роспотребнадзор: не все тюльпаны выдерживают соседство с красными розами и ландышами
17:56 06.03.20246 марта - события дня
17:45 06.03.2024Две "Нивы" и гуманитарный груз отправили жители Ялуторовского района в зону СВО