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В Тюмени назвали победительниц конкурса "Мисс полиция-2024"

Общество, 19:32 07 марта 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Старший лейтенант полиции, сотрудница ЭКЦ УМВД России по Тюменской области Анастасия Москвина получила титул "Мисс полиции-2024". Конкурс прошел в Тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД России в Тюмени в преддверии 8 Марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Звание "Мисс зрительских симпатий-2024" получила сержант юстиции, сотрудница СУ УМВД России по Тюменской области Ксения Казарина. Звание "Вице-мисс полиции-2024" досталось капитану внутренней службы сотруднице Штаба УМВД России по Тюменской области Марии Тарасовой.

В рамках первого этапа конкурса участницы соревновались в стрельбе из табельного оружия, сдавали зачеты по физической подготовке, выполняли приемы рукопашного боя. В финальной части конкурсанткам предстояло показать свои творческие навыки. Девушки пели, танцевали и читали стихи.

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# УМВД России по Тюменской области

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