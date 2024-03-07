Мобильный эндохирургический комплекс появился в больнице с. Ярково

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый мобильный эндохирургический комплекс приобретен для Областной больницы № 24 с. Ярково, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оборудование позволяет выполнять не только лапароскопические операции, но и любые виды эндохирургических вмешательств. Кроме того, может быть использовано в диагностических целях, например, в диагностике экстренной патологии брюшной полости.

2 марта в Ярковской больнице была проведена первая операция с использованием нового эндохирургического комплекса. Команда медиков четко и слаженно провела пациенту лапароскопическую операцию. Специалисты отметили высокое качество и богатый функционал оборудования.

"Для нашего учреждения - это важное событие. Мы рады новым возможностям нашей хирургической службы. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке", – отметил главный врач Областной больницы № 24 Азат Кинчагулов.