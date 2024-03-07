  • 7 марта 20247.03.2024четверг
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мобильный эндохирургический комплекс появился в больнице с. Ярково

Общество, 19:43 07 марта 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый мобильный эндохирургический комплекс приобретен для Областной больницы № 24 с. Ярково, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оборудование позволяет выполнять не только лапароскопические операции, но и любые виды эндохирургических вмешательств. Кроме того, может быть использовано в диагностических целях, например, в диагностике экстренной патологии брюшной полости.

2 марта в Ярковской больнице была проведена первая операция с использованием нового эндохирургического комплекса. Команда медиков четко и слаженно провела пациенту лапароскопическую операцию. Специалисты отметили высокое качество и богатый функционал оборудования.

"Для нашего учреждения - это важное событие. Мы рады новым возможностям нашей хирургической службы. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке", – отметил главный врач Областной больницы № 24 Азат Кинчагулов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 07.03.2024В Тюмени состоялся концерт для семей бойцов СВО
19:54 07.03.2024В Тюмени дадут старт новому сезону фестиваля лиги КВН "Запсиб"
19:43 07.03.2024Мобильный эндохирургический комплекс появился в больнице с. Ярково
19:32 07.03.2024В Тюмени назвали победительниц конкурса "Мисс полиция-2024"