В Тюменской области усилят контроль за работой электросетевого комплекса в праздничные дни

| Фото: Россети | Фото: Россети

Контроль за работой электросетевого комплекса в праздничные дни усилят в Тюменской области, сообщают Россети Тюмень.

С 8 по 10 марта во всех филиалах "Россети Тюмень" организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. Приняты дополнительные меры по антитеррористической и пожарной безопасности энергообъектов, усилен пропускной режим. Налажено взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС.

К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, Югре и на Ямале готовы 193 бригады "Россети Тюмень": 900 работников; 392 единицы спецтехники.

При необходимости энергетики задействуют 83 резервных источника электроснабжения.