  • 8 марта 20248.03.2024пятница
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области усилят контроль за работой электросетевого комплекса в праздничные дни

Общество, 20:27 07 марта 2024

Россети | Фото: Россети

Контроль за работой электросетевого комплекса в праздничные дни усилят в Тюменской области, сообщают Россети Тюмень.

С 8 по 10 марта во всех филиалах "Россети Тюмень" организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. Приняты дополнительные меры по антитеррористической и пожарной безопасности энергообъектов, усилен пропускной режим. Налажено взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС.

К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, Югре и на Ямале готовы 193 бригады "Россети Тюмень": 900 работников; 392 единицы спецтехники.

При необходимости энергетики задействуют 83 резервных источника электроснабжения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:38 07.03.2024В Тюменской области пройдет проверка по факту ДТП с участием дорожной техники
20:27 07.03.2024В Тюменской области усилят контроль за работой электросетевого комплекса в праздничные дни
20:05 07.03.2024В Тюмени состоялся концерт для семей бойцов СВО
19:54 07.03.2024В Тюмени дадут старт новому сезону фестиваля лиги КВН "Запсиб"