В Тюмени состоялся концерт для семей бойцов СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В преддверии 8 Марта в Тюмени для жен и матерей участников СВО, медицинских работников прошел праздничный вечер по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия".

Он организован в рамках федерального проекта "Героям нашего времени" фондом "Золотые ворота Сибири" и его руководителем Игорем Самкаевым при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора. Для гостей была подготовлена концертная программа - выступили творческие коллективы и заслуженный артист Российской Федерации Александр Маршал.

В своем видеообращении Владимир Якушев отметил: "Праздник наполнен теплом, радостью, словами благодарности истинным героям нашего времени: военнослужащим, которые доблестно выполняют воинский долг на линии соприкосновения; их родным, которые ждут дома; медикам, которые спасают жизни на передовой и в госпиталях. Наша страна отстаивает свой суверенитет и безопасность, мы все преодолеем, вместе плечом к плечу пройдем через все испытания".

Александр Моор поблагодарил родных и близких участников специальной военной операции за неоценимую поддержку, которую они оказывают бойцам. Глава региона объявил минуту молчания в память о тюменцах, отдавших жизнь, защищая Родину.

"Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сказал, что семья каждого солдата должна быть окружена заботой. Я хочу, чтобы вы знали: мы рядом, мы всегда окажем помощь. В каждом муниципалитете Тюменской области работают социальные гостиные, нашим бойцам оказывают помощь общественные организации, волонтеры, предприятия региона, малый и средний бизнес, региональное правительство", - подчеркнул Александр Моор.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов поздравил женщин с наступающим 8 Марта.

"Вы отдаете много сил, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие, вкладываете душу в воспитание детей, активно участвуете в общественной жизни и добиваетесь успехов в профессиональной деятельности, - обратился он к гостям праздника. - Особые слова признательности - матерям и женам воинов, защищающих сегодня наше Отечество. Забота о семьях участников СВО является приоритетом работы Тюменского регионального отделения "Единой России", а встречи с мамами и женами военнослужащих стали доброй традицией".

Глава Тюмени Руслан Кухарук обратился к тюменкам, которые активно помогают бойцам на передовой и семьям участников СВО, окружая их теплом и заботой.

"Сегодня вы выполняете священную миссию. Тюменцы, как и миллионы россиян, делают все, чтобы победа наступила быстрее. Спасибо вам за то, что вы создаете тот самый надежный тыл, который нужен бойцу. Спасибо, что вы с нами и вселяете веру и надежду в будущее", - отметил Руслан Кухарук.

Много добрых и теплых слов адресовала матерям, женам тюменских военнослужащих региональный координатор партпроекта "Женское движение Единой России", председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова: "Своей силой воли и характером вы поддерживаете наших парней, они знают, что дома их ждут. Матери воспитали настоящих мужчин, патриотов нашей Родины. Непросто приходится женам наших бойцов, на их плечи легли все бытовые вопросы, воспитание детей, но они не падают духом и находят в себе силы поддерживать своих близких".

На праздничный вечер приходили семьями. Герой России, полковник Рустам Сайфуллин, получивший на СВО тяжелые ранения, решил побывать на концерте вместе с женой и детьми.

Ирина, жена тюменского бойца, пришла с маленькой дочерью. "Маша еще ни разу не была на живом концерте, услышать такого талантливого исполнителя, как Александр Маршал, ей будет полезно", - считает мать. Супруг Ирины вот уже почти два года находится на передовой, шлет родным регулярные весточки, успокаивает, как может. Вот и женщина старается не терять присутствия духа, поддерживает связь с такими же женами бойцов и благодарит власти за помощь и внимание.

Напомним, благотворительный проект "Героям нашего времени" был создан для поддержки работников социально значимых сфер, в том числе врачей, учителей, военнослужащих, работников правоохранительных органов и членов их семей. Впервые такой концерт прошел в 2020 году в Тюмени для работников медицинской отрасли, боровшихся с пандемией коронавируса.

Президент фонда "Золотые ворота Сибири" Игорь Самкаев уверен: "Сегодня очень важно чувствовать поддержку друг друга, знать и твердо верить - мы вместе, мы за Россию. Организуя концерты по всей стране, мы хотим не просто подарить яркие эмоции. Наша миссия – дать понять людям, что о них помнят, их самоотверженность и смелость замечают и ценят".