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В Тюменской области действует эффективная система медицинской реабилитации

Общество, 11:48 08 марта 2024

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 пациентов уже прошли курс медицинской реабилитации в областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" с начала 2024 года. В 2023 году реабилитационную помощь здесь получили более 3 тысяч пациентов.

В регионе сформирована система медицинской реабилитации и успешно развиваются и внедряются новые технологии, оборудование. Сегодня медицинская реабилитация доступна в 17 медицинских организациях Тюменской области.

"Градостроитель" является якорной организацией по реабилитации и координирует направление пациентов после острых состояний на медицинскую реабилитацию, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Главная роль в направлении на реабилитацию принадлежит лечащему врачу, который и принимает необходимое решение", - рассказывает руководитель Координационного центра по маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию Ольга Буракевич.

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