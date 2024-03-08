В Тюменской области действует эффективная система медицинской реабилитации

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 пациентов уже прошли курс медицинской реабилитации в областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" с начала 2024 года. В 2023 году реабилитационную помощь здесь получили более 3 тысяч пациентов.

В регионе сформирована система медицинской реабилитации и успешно развиваются и внедряются новые технологии, оборудование. Сегодня медицинская реабилитация доступна в 17 медицинских организациях Тюменской области.

"Градостроитель" является якорной организацией по реабилитации и координирует направление пациентов после острых состояний на медицинскую реабилитацию, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Главная роль в направлении на реабилитацию принадлежит лечащему врачу, который и принимает необходимое решение", - рассказывает руководитель Координационного центра по маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию Ольга Буракевич.