В Тюменской областной библиотеке открыли выставку к 110-летию журнала "Работница"

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Выставка к 110-летию журнала "Работница" открыли в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева. Первый его номер вышел из печати 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1914 года к Международному дню солидарности женщин, сообщают организаторы проекта.

Идея создания журнала для работниц принадлежит Владимиру Ленину. В его редакцию в разные годы входили Надежда Крупская, Анна Елизарова-Ульянова, Инесса Арманд, Александра Коллонтай и др. Во время подготовки первого номера члены редколлегии собрались на питерской квартире одной из них в условленное время, но были выданы полиции соседом и арестованы вместе с редакционным портфелем. Однако Анна Елизарова-Ульянова на заседание опоздала и героически собрала номер из оставшихся у неё материалов. Журнал вышел тиражом 12 тыс. экземпляров и стремительно разошёлся по стране. Изо дня в день ширился круг читательниц, которые собирали средства для его выпуска.

"Работница" возникла именно как партийное издание, и ее авторитет был велик. Темами первых номеров были экономическая и политическая дискриминация женщин, насилие в семье, сексуальные домогательства, солидарность женщин, горькие размышления о женской доле. Выпуск журнала прерывался несколько раз: с 1914 по 1917 и с 1918 по 1923 годы из-за полицейских преследований и первой мировой войны.

По оперативности подачи материала журнал вначале обгонял газеты. Постепенно, особенно в послевоенные годы, он переориентировался на освещение не только политических, но и социальных и бытовых вопросов. А позднее стал разноплановым с отсутствием политической подоплёки.

Тираж журнала неуклонно рос, кроме периода Великой Отечественной войны. В 1990 году, незадолго до распада СССР, он составлял 23 млн экземпляров, и этого всё равно не хватало на всех.

В "Работнице" было всё: от рецептов до историй о героических шахтёрках. В материалах статей, фотографиях, письмах отражается история жизни советских женщин, в которой перемешаны героизм, предрассудки и жажда счастья. Публиковались статьи на темы материнства, воспитания детей, отрывки из литературных произведений, репродукции известных картин. Была специальная рубрика для детей. В 1985 году в журнале появилась "Домашняя академия по домоводству и рукоделию", где учили кройке и шитью, вязанию, кулинарии и уходу за собой.

В переходные времена журнал говорил о том, о чём говорил народ. Во времена перестройки была мода на экстрасенсов, гадалок, знахарей – писали о них. Началась нехватка денег – учили варить "суп из топора". Поднял голову женский бизнес – начали печатать истории женского успеха.

Сегодня в редакцию, как и в советское время, приходит много писем. Нынешний журнал принципиально не морализирует. В нём нет гламура, он адресован людям со средним и скромным достатком. Журнал пережил войну и советскую пропаганду и до сих пор остается на плаву без госфинансирования.

В фонде Тюменской областной научной библиотеки есть возможность взять журнал с 1944 по 2021 годы, заказав в отделе периодических изданий.

Выставка к юбилею "Работницы" открыта в читальном зале № 3 на 4-м этаже Менделеевки до конца апреля.

Возрастное ограничение: 6+.