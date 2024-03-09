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Тюменцев приглашают на лекцию о Маяковском в "Космос"

Общество, 11:30 09 марта 2024

Сергей елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Жизнь Владимира Маяковского как его главное творение" начнется в МТЦ "Космос" 12 марта в 19 часов. Спикер - Анастасия Яковкина.

По информации молодежного театрального центра, участники мероприятия найдут ответы на вопросы: как же так вышло, что поэт, так громогласно и резко заявивший о себе, не знал, кто скрывается внутри; почему его лирика, перенасыщенная громкостью, безразличием к общественному мнению, так часто содержит мысли о том, что самому Маяковскому больно и страшно.

Лекция состоится накануне гастролей московского театра "ЯТЕАТР", которые покажут спектакли "Колыбельная для Маяковского" и "АРРР..." 15 и 16 марта.

Регистрация на лекцию по ссылке.

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# МТЦ Космос

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