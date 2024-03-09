  • 9 марта 20249.03.2024суббота
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский театр кукол покажет в Липецке три спектакля

Общество, 13:04 09 марта 2024

vk.com/kukli.kto72 | Фото: vk.com/kukli.kto72

Тюменский театр кукол выступит перед зрителями Липецка в рамках программы "Большие гастроли" в конце марта. Актеры покажут спектакли "Храбрый Юрка", "Игрушки", "Невероятные приключения барона Мюнхгаузена".

Гастроли Липецкого государственного театра кукол в Тюмени пройдут с 12 по 14 апреля. В афишу вошли: "Корабль счастья", "Мальчик с пальчик", "Поминальная молитва".

Липецкий театр кукол имеет большую историю, он был создан в 1965 году, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение. В текущем репертуаре театра более 40 спектаклей, многие из них неоднократные лауреаты всероссийских и международных фестивалей профессиональных театров.

В постановках, помимо традиционных форм, используются живой и смешанный планы, приёмы теневого театра, куклы-перевертыши, имеется опыт постановки детского кукольного спектакля-мюзикла. Труппа театра активно гастролирует, принимает участие в реализации культурных проектов, во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Тюменский театр кукол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:33 09.03.2024Космонавты поздравили россиян с днем рождения Юрия Гагарина с орбиты Земли
13:04 09.03.2024Тюменский театр кукол покажет в Липецке три спектакля
12:53 09.03.2024Выставку "Из провинции с любовью" открыли в Увате к 100-летию района
12:07 09.03.2024В Тюменской области неонатальный скрининг провели 1400 детям