Тюменский театр кукол покажет в Липецке три спектакля

| Фото: vk.com/kukli.kto72 | Фото: vk.com/kukli.kto72

Тюменский театр кукол выступит перед зрителями Липецка в рамках программы "Большие гастроли" в конце марта. Актеры покажут спектакли "Храбрый Юрка", "Игрушки", "Невероятные приключения барона Мюнхгаузена".

Гастроли Липецкого государственного театра кукол в Тюмени пройдут с 12 по 14 апреля. В афишу вошли: "Корабль счастья", "Мальчик с пальчик", "Поминальная молитва".

Липецкий театр кукол имеет большую историю, он был создан в 1965 году, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение. В текущем репертуаре театра более 40 спектаклей, многие из них неоднократные лауреаты всероссийских и международных фестивалей профессиональных театров.

В постановках, помимо традиционных форм, используются живой и смешанный планы, приёмы теневого театра, куклы-перевертыши, имеется опыт постановки детского кукольного спектакля-мюзикла. Труппа театра активно гастролирует, принимает участие в реализации культурных проектов, во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.