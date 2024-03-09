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Космическую эпопею "Мы – первые!" представят в Тюменской филармонии

Губернатор, 10:32 09 марта 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Героическую космическую эпопею "Мы – первые!" представят в Тюменской филармонии в День космонавтики, 12 апреля. Первый космонавт Юрий Гагарин 9 марта отметил бы свой 90-й день рождения.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Юрий Алексеевич Гагарин – один из главных героев в истории нашей страны и всего человечества. Во всем мире знают, кто первым полетел в космос. Юрий Гагарин является почетным гражданином города Тюмени. Это звание Гагарину в знак уважения присвоил в апреле 1961-го исполком Тюменского городского Совета депутатов", - рассказал глава региона.

Концерт "Мы - первые!" - это творческое переосмысление подвига покорителей космоса и масштабный рассказ о судьбе Юрия Гагарина. Человека, который стал легендой еще при жизни, заметил Александр Моор.

В постановке будут задействованы около 150 артистов. Помимо филармонического оркестра примут участие хоровая капелла, военный духовой оркестр ТВВИКУ, хореографический коллектив. Юная 15-летняя балерина воплотит на сцене образ Валентины — супруги Гагарина.

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# Александр Моор , Тюменский филармонический оркестр , Юрий Гагарин

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