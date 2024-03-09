Десять студентов ТИУ пройдут обучение в Китае

www.tyuiu.ru www.tyuiu.ru

Десять студентов ТИУ проведут весенний семестр в вузах Китая – Пекинском технологическом университете и Китайском нефтяном университете (Циндао). Возможность пройти обучение в мультикультурной среде и получить опыт образования за рубежом ребятам предоставлена в рамках международного сетевого сотрудничества вуза.

Обучающимися Пекинского политеха на несколько месяцев стали семь студентов и магистрантов высшей школы цифровых технологий, строительного института и высшей инженерной школы EG. В город Циндао на востоке Китая отправились будущие нефтяники из ВИШ EG и Сургутского филиала ТИУ.

"Обучение по обмену я рассматриваю не только как получение знаний, но и как интересный опыт взаимодействия с иной культурой, людьми, их устоями и обычаями. Это запомнится на всю жизнь, – считает студент третьего курса ВШЦТ Дмитрий Семейкин. – Поражают масштабы университета, на территории кампуса расположены общежития, учебные корпуса, медицинский корпус, парк, футбольное поле и даже озеро с рыбками. У нас индивидуальный план обучения".

Студенты всего потока занимаются в одной большой аудитории вместимостью около 150 человек. Система оценивания, как и в России, 100-балльная, но складывается она из трех факторов: 10% составляют посещения лекционных и практических занятий, 30% – выполнение заданий в течение семестра, остальные 60% – проектная работа и ее презентации. Итогового экзамена нет, все зависит от работы в течение семестра. Интересно, что многие студенты из Китая выбирают обучение на английском языке вместе с иностранцами, которые приезжают из России, стран Европы, Африки, Азии.

Среди обучающихся по программам академической мобильности в этом семестре также две студентки ТИУ, выбравших Бакинскую высшую школу нефти и Киргизский государственный технический университет имени И. Раззакова (направление "Архитектура").

Пройти отбор для обучения в одном из зарубежных вузов-партнеров могут все желающие. Важно иметь хорошую успеваемость, необходимый уровень владения английским языком (B1 и выше), желательно быть студентом не первого и не выпускного курсов. Русскоязычные программы предлагают вузы Казахстана и Киргизии, сообщает пресс-служба ТИУ.

Подробнее об участии в совместных образовательных программах можно узнать в отделе международной академической мобильности и протокола по телефонам: +7 3452 68-34-02, +7 3452 28-36-69; e-mail: omamip@tyuiu.ru.