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Видеоролик Тюменской области по благоустройству вошел в тройку участников народного голосования

Общество, 16:37 09 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают поддержать объекты благоустройства Тюменской области в народном голосовании. Видеоролик региона вошел в первую тройку из Уральского федерального округа.

Конкурс видеороликов, посвященных благоустройству общественных территорий, проходит в группе "Города меняются для нас" во Вконтакте. У тюменцев есть 24 часа после публикации, чтобы поддержать регион. Победитель дня выходит в полуфинал.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# благоустройство , национальный проект Комфортная среда

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