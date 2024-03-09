Видеоролик Тюменской области по благоустройству вошел в тройку участников народного голосования
Тюменцам предлагают поддержать объекты благоустройства Тюменской области в народном голосовании. Видеоролик региона вошел в первую тройку из Уральского федерального округа.
Конкурс видеороликов, посвященных благоустройству общественных территорий, проходит в группе "Города меняются для нас" во Вконтакте. У тюменцев есть 24 часа после публикации, чтобы поддержать регион. Победитель дня выходит в полуфинал.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.