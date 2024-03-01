В больнице Ишима с новой лапароскопической стойкой прооперировали двух пациентов

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Две первые операции провели с применением новой лапароскопической стойки в областной больнице № 4 Ишима. В обоих случаях это было удаление желчного пузыря. Использование нового оборудования значительно сократило время операции, уменьшило риск осложнений, сообщает медучреждение.

Первый прооперированный пациент страдал от боли в правом подреберье. Выяснилось, что желчный пузырь наполнен камнями. Сейчас он идет на поправку, о лечении напоминают небольшие рубцы на брюшной полости.

"Лапароскопическая стойка оснащена камерой, которая отображает видео высокого качества на большом экране, что позволяет детально контролировать ход операции и подробно анализировать каждый шаг", - рассказал врач-хирург Антон Шерстнев

Ежегодно ишимские хирурги проводят более 200 таких операций. Новое оборудование приобрели благодаря программе Тюменской области "Развитие здравоохранения"