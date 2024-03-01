Более 12,5 тысяч учеников школ Тюменской области сдадут ЕГЭ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 12,5 тысяч учеников школ Тюменской области сдадут Единый государственный экзамен в 2024 г. Новшеств в текущем году по сдаче не планируется. Как и прежде, школьники могут получить дополнительные баллы.

В ряде вузов дополнительные баллы начисляются выпускникам профильных классов, за аттестат с отличием, спортивные достижения - нормативы ГТО, волонтерскую деятельность, статус победителя или призёра чемпионатов мира и Европы, и за другие достижения.

При этом, победители Всероссийской олимпиады школьников могут быть зачислены вне конкурса, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области tmn.aif.ru.