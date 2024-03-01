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Юные журналисты проекта "Умникум" рассказывают о предприятиях Тюменской области

Общество, 18:52 10 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные журналисты проекта "Умникум" рассказывают о предприятиях Тюменской области. Информационно-познавательная программа создана по инициативе компании "Газпром трансгаз Югорск". К ней присоединился завод "Базовое машиностроение", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

"Наши специалисты рассказали ребятам о важнейшей профессии в газотурбостроении - токарь. Ну и, конечно, показали практически их ювелирную работу на станках. Впечатлений было много и уверен, что эти эмоции даром не пропадут", - рассказал генеральный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров.

Напомним, тюменское предприятие начнет сотрудничать с белорусским энергетическим концерном "Белнефтехим". Специалисты займутся ремонтом газотурбинных двигателей одной из компаний холдинга.

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# журналисты , промышленность , школьники

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