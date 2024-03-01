Виктор Сухоруков сделал фото возле арт-объекта в виде весов сквера Равновесия в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука

Народный артист России Виктор Сухоруков прогулялся с главой Тюмени Русланом Кухаруком по скверу Равновесия. Также актер сфотографировался у арт-объекта в виде весов, которые раньше выпускали в Тюмени. Об этом рассказал глава города в своем Telegram-канале.

"В Молодежном театре "Ангажемент" два дня идут увлекательные и захватывающие моноспектакли народного артиста России Виктора Сухорукова "Счастливые дни" и "Шикарная жизнь". Сегодня мы прогулялись с нашим гостем по скверу Равновесия, я рассказал Виктору Ивановичу о преображении территории, о том, как здесь отражена история города, а именно – легендарных тюменских весов", - уточнил Руслан Кухарук.

Он также пояснил, что название сквера имеет глубокий смысл. Равновесие - это философское понятие, означающее стремление к балансу, устойчивому состоянию. С другой стороны, название сквера связано с достопримечательностью города – легендарными тюменскими весами. Они стояли в магазинах по всему СССР и даже "снимались" в фильмах. Виктор Сухоруков тоже рассказал свою историю, связанную с весами и апельсинами. Она нашла отражение в одном из его спектаклей.

Внутреннее наполнение сквера определяли более 16 тысяч тюменцев, которые высказали свои предложения и пожелания. Инициатива граждан – одно из условий президентского нацпроекта "Жилье и городская среда", и поэтому территория стала уютной, интересной и востребованной, подчеркнул Руслан Кухарук.

На память об этой встрече он подарил народному артисту книги о Тюмени и монетку, выпущенную в честь открытия сквера Равновесия.